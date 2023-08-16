Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Ponpes Al-Zaytun, Bareskrim Polri Sita Baju dan Kursi Panji Gumilang

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:53 WIB
Geledah Ponpes Al-Zaytun, Bareskrim Polri Sita Baju dan Kursi Panji Gumilang
Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah alat bukti ditemukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat proses penyidikan kasus penistaan agama yang menjerat Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. 

Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan, alat bukti tersebut ditemukan saat proses penggeledahan di Ponpes Al-Zaytun.

"Terkait dengan hasil penggeledahan kita tentu saja mendapatkan hal hal yang berkaitan dengan proses penyidikan yaitu terkait dengan barang bukti seperti baju yang dipakai, kursi yang digunakan kemudian alat merekam itu saja untuk keperluannya penyidikan," ujarnya di Mabes Polri Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Dia mengatakan, baju dan kursi tersebut milik Panji Gumilang yang dia gunakan. Kemudian, ada alat perekam untuk keperluan penyidikan.

"Namun, kita tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan Densus 88 apakah ada keterkaitan yang lainnya atau tidak. Tapi sampai saat ini masih belum ada," ucapnya.

Atas perbuatannya ini, Panji dijerat Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

"Kemudian, proses ini adalah proses yg dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, sementara untuk terkait yang ditangani pideksus masih berjalan," kata Djuhandhani.

Djuhandhani menegaskan, tidak memberikan penangguhan penahanan terhadap Panji Gumilang. "Sementara kita masih berprinsip pada untuk melaksanakan penahanan terus karena kita ketahui bersama pertimbangan subjektif penyidik masih diyakini itu ada jadi kita masih tetap melaksanakan penahanan kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement