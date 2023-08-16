Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Keakraban Megawati, Puan dan Keluarga Gus Dur

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:53 WIB
Momen Keakraban Megawati, Puan dan Keluarga Gus Dur
Megawati, Puan, Yenny Wahid dan Sinta Suniyah nampak akrab dan mengabadikan momennya dengan selfie (Foto : MPI)
JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukkan momen keakraban dengan keluarga Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, usai menghadiri sidang tahunan MPR RI di lobby Gedung Kura-Kura DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (16/8/2023).

Megawati dan Puan tampak mendampingi keluarga dari Presiden ke-4 RI tersebut. Tampak di lokasi, dua anggota keluarga Gus Dur yakni ptri Gusdur, Yenny Wahid dan ibunya Sinta Nuriyah Wahid.

Yenny Wahid tampak mengenakan kebaya berwarna pink, sedangkan Sinta Wahid mengenakan kebaya berwarna merah.

Sejak keluar dari lobby pintu Gedung kura-kura DPR, Megawati dan Puan mendampingi Yenny Wahid dan Sinta Wahid.

Di ujung tangga lobby tempat menunggu kedatangan mobil penjemput, Puan Maharani kemudian selfie bersama Megawati, Yenny, dan Sinta Nuriyah.

Senyum dan gelak tawa nampak dari wajah mereka. Keempatnya juga tampak membicarakan sesuatu, namun tidak diketahui apa yang mereka bicarakan pasalnya jarak antara posisi media dengan lobby cukup jauh.

Usai berpamitan dengan Yenny dan Sinta, Puan dan Megawati kemudian pergi terlebih dahulu dari kawasan DPR dengan mobil yang sudah datang menjemput.

Yenny dan Sinta Wahid kemudian menunggu mobil yang akan menjemput mereka usai Megawati dan Puan sudah meninggalkan lokasi lobby Gedung Kura-Kura DPR.

