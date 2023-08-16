Bukan Ketum Parpol, Jokowi Tegaskan Tak Berwenang Tentukan Capres dan Cawapres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya bukan ketua umum partai politik. Sehingga tak memiliki wewenang dalam menentukan calon presiden.

Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan juga Ketua Koalisi Partai dan sesuai ketentuan UU yang menentukan capres itu partai politik dan koalisi partai politik," ujarnya.

Jokowi menyadari bahwa itu bukan menjadi wewenangnya. Meski, diakui Jokowi kalau dirinya kerap dijadikan alibi atau tameng dalam kampanye capres.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujarnya.

Awalnya, Jokowi juga menyinggung kalau dirinya kerap disebut sebagai Pak Lurah. Bahkan, di kalangan politisi dan parpol saat ditanya soal capres dan cawapres, jawabannya, "belum ada arahan Pak Lurah."

"Saya sempat mikir. Siapaa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata Saya," katanya.

(Arief Setyadi )