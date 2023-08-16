Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Rocky Gerung, Bareskrim Periksa 50 Saksi dan 5 Ahli

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |13:42 WIB
Kasus Rocky Gerung, Bareskrim Periksa 50 Saksi dan 5 Ahli
Kasus Rocky Gerung terus didalami Bareskrim Polri (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 50 saksi dan 5 ahli diperiksa Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian yang menjerat aktivis Rocky Gerung. Polisi memastikan bahwa kasus tersebut tetap berjalan

"Saat ini sudah ada 50 saksi yang kita periksa, kemudian 5 ahli yang kita periksa. Di samping itu kita terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi apakah ini nanti kita bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, (16/8/2023).

Dia menjelaskan 50 saksi dan 5 ahli tersebut adalah gabungan dari 26 laporan polisi (LP) yang ditunjukkan kepada Rocky Gerung. Kata Djuhandhani, lewat LP tersebut pihaknya kemudian melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan upaya penyelidikan.

"Saat ini sudah ada 26 laporan polisi. 26 laporan polisi ini terdiri dari Bareskrim kemudian di Polda Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Metro dan Jogja," ujarnya.

Untuk saat ini, kata dia, LP yang ditarik sudah ada 22 dari Polda-Polda. Namun masih ada beberapa Polda yang belum karena masih proses melengkapi pemeriksaan kepada pelapor.

"Karena kalau LP kan ditangani dengan pemeriksaan-pemeriksaan pada pelapor," tambah Djuhandhani.

Halaman:
1 2
      
