HOME NEWS NASIONAL

Contoh Susunan Upacara Bendera 17 Agustus 2023 Peringati HUT RI Ke 78

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:15 WIB
Contoh Susunan Upacara Bendera 17 Agustus 2023 Peringati HUT RI Ke 78
Contoh Susunan Upacaa Bendera (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berikut contoh susunan upacara bendera 17 Agustus 2023 peringati HUT RI Ke 78 yang digelar di Istana Presiden, Jakarta. Rekayasa susunan upacara ini meliputi pembacaan doa, pengibaran bendera hingga menyanyikan lagu kemerdekaan Indonesia serta daerah.

Berikut contoh susunan upacara bendera 17 Agustus 2023 peringati HUT RI Ke 78 di Istana Merdeka dilansir dari berbagai sumber:

1. Pukul 09.45

a. Pasukan Upacara memasuki lapangan upacara

b. Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

c. Para Ketua Lembaga Negara, Para Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI dan Kapolri mendahului menuju tempat

d. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin memasuki tempat upacara, Penghormatan Kebesaran;

e. Laporan Komandan Upacara kepada Presiden Republik Indonesia

2. Pukul 10.00

a. Peringatan Detik-detik Proklamasi (tembakan meriam 17 kali, sirine, selama 1 menit)

b. Pembacaan Teks Proklamasi oleh Ketua DPR-RI;

c. Mengheningkan Cipta;

d. Pembacaan Doa oleh Menteri Agama.

e. Persiapan upacara Pengibaran Bendera Negara Sang Merah Putih;

f. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka memasuki lapangan upacara;

g. Pengibaran Bendera Negara Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

h. Fly Pass Pesawat TNI AU;

Halaman:
1 2
      
