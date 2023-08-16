Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Juru Langsir Stasiun yang Jadi Pekerjaan Terduga Teroris Pegawai PT KAI

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:01 WIB
Mengenal Juru Langsir Stasiun yang Jadi Pekerjaan Terduga Teroris Pegawai PT KAI
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi berinisial DE yang merupakan seorang karyawan BUMN di PT Kereta Api Indonesia (KAI), pada Senin, 14 Agustus 2023.

Polisi melakukan penggeledahan pasca-penangkapan DE. Dalam operasi itu, aparat melakukan penyitaan terhadap sejumlah senjata api (senpi) rakitan. Pegawai yang ditangkap Densus 88 karena diduga terkait paham teroris dan anarkisme, ternyata bekerja sebagai pegawai langsir di Daop 1 DKI Jakarta.

Lalu, apa itu petugas langsir dan seperti apa pekerjaannya? Simak ulasannya berikut ini, berdasarkan informasi dari Wikipedia, Rabu (16/8/2023).

Langsir (atau lebih populer dengan istilah langsiran) adalah sebuah pergerakan dari rangkaian kereta, gerbong, atau hanya lokomotif di luar jadwal keberangkatan kereta api untuk berpindah jalur rel, dan biasanya kereta tersebut tidak ada penumpangnya. Kata langsir merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu rangeer. Perpindahan jalur terutama diperlukan untuk memisahkan, merangkaikan, maupun memindahkan rangkaian kereta, gerbong, dan lokomotif.

Karena proses langsir membutuhkan ketelitian serta keahlian khusus agar dapat berlangsung dengan aman, maka kegiatan langsir dipandu oleh seorang petugas yang biasa disebut dengan juru langsir. Juru langsir dapat turun langsung ke emplasemen depo maupun ke emplasemen stasiun untuk memandu rangkaian kereta yang dilangsir olehnya.

Untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna, untuk menyusun rangkaian kereta api, menambah gerbong atau mengurangi gerbong dalam rangkaian, menghapuskan rangkaian, bagi kereta yang akan kembali ke depo kereta, memindahkan rangkaian kereta dari satu jalur ke jalur yang lain.

Halaman:
1 2
      
