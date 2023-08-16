Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tekankan Persatuan di Pemilu 2024, Puan: Tidak Ada Artinya Kekuasaan Bila Rakyat Terbelah

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:06 WIB
Tekankan Persatuan di Pemilu 2024, Puan: Tidak Ada Artinya Kekuasaan Bila Rakyat Terbelah
Puan Maharani tekankan persatuan di Pemilu 2024/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta semua pihak untuk mengedepankan rasa persatuan di tengah Pemilu 2024 mendatang. Hal ini menjadi tujuan dalam fungsi pengawasan parlemen ke depan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah berjalan tahapannya di tahun 2023 ini.

Menurut Puan, demokrasi maupun Pemilu hanya sebagai alat saja. Akan tetapi, rakyat sejahtera, masyarakat adil dan makmur, serta rakyat bersatu hidup tentram merupakan tujuannya.

 BACA JUGA:

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki," kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan yang digelar di ruang rapat paripurna, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Legislator PDI-Perjuangan itu berpandangan bahwa perbedaan dalam sebuah kontestasi merupakan hal yang alamiah. Namun, persatuan adalah perjuangan semua pihak untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu, Puan mengajak semua pihak untuk menjaga dan merawat persatuan Indonesia. Sebab, fondasi utama dalam membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan.

Halaman:
1 2
      
