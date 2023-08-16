Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:40 WIB
Begini Rekayasa Lalu Lintas saat Perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka
Rekayasa lalu lintas di hari kemerdekaan Indonesia/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas selama rangkaian upacara perayaan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan rangkaian acara bakal dimulai dengan Kirab Bendera Pusaka mulai pukul 08.30 hingga 09.30 WIB. Adapun rutenya dari Monas menuju Istana Negara.

 BACA JUGA:

"Untuk menunjang kegiatan Kirab Bendera Pusaka (pagi hari) akan dilakukan rekayasa lalu lintas mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB atau bersifat situasional," kata Syafrin dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Berikut rincian rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di sekitar Istana Merdeka saat perayaan HUT RI ke-78:

Dari Jalan Veteran 1,2,3, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat serta simpang antara Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Utara ditutup untuk kendaraan bermotor. Sementara Transjakarta masih dapat melintas (bersifat situasional).

Kendaraan dari arah Timur (Pasar Baru) yang akan menuju ke arah Selatan (Tanah Abang) dialihkan melalui Jalan Ir H Juanda-Jalan Suryopranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng dan seterusnya.

"Lalu arus lalu lintas dari Selatan (Jalan Medan Merdeka Timur) yang akan menuju ke arah Barat (Tanah Abang) melalui Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju ke Jalan Perwira-Jalan Katedral-Jalan Veteran- Jalan Ir H. Juanda dan seterusnya," ujarnya.

Syafrin menyebutkan, arus lalu lintas dari arah Utara (Jalan Hayam Wuruk) yang akan menuju ke arah Selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Ir H. Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Taman Penjambon-Jalan Penjambon-Jalan Medan Merdeka Timur dan seterusnya.

Kemudian, Arus lalu lintas dari arah Timur (Jalan Ir H. Juanda) yang akan menuju ke arah Selatan (Blok M) dialihkan melalui Jalan Suryapranoto-Jalan Tomang Raya-Jalan S Parman-Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.

Halaman:
1 2
      
