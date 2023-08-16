Teks UUD 1945 untuk Upacara 17 Agustus, Lengkap dengan Maknanya

JAKARTA - Teks UUD 1945 untuk upacara 17 Agustus terdapat empat alinea, di mana masing-masing alinea memiliki makna tersendiri. UUD 1945 pun ditunjukkan sebagai wujud bentuk 'sumpah' atas pengorbanan para pejuang.

Pembacaan teks pun biasanya dibacakan oleh Inspektur Upacara setelah pembacaan teks Pancasila, kemudian diikuti peserta upacara.

Mengutip berbagai sumber,Kamis (17/8/2023), berikut teks UUD 1945 Agustus.

-Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.