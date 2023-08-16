Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Perayaan HUT Ke-78 RI Bakal Spektakuler!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:21 WIB
Besok, Perayaan HUT Ke-78 RI Bakal Spektakuler!
Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok Kemenko Polhukam)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan bocoran terkait rangkaian perayaan HUT ke-78 RI yang akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus 2023. 

Pada perayaan HUT ke-78 RI, kata Mahfud akan menampilkan acara yang sangat spektakuler dan penuh kesyahduan untuk bisa disaksikan.

“Besok akan ada upacara kenegaraan, acaranya akan sangat spektakuler, penuh dengan kesyahduan,” kata Mahfud MD dalam tayangan video di akun Instagramnya yang dilihat MPI Rabu (16/8/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengungkapkan bahwa pada perayaan tersebut nantinya turut menyajikan atraksi-atraksi yang menarik, lagu-lagu daerah serta pakaian adat dari masing-masih daerah.

“Juga ada atraksi-atraksi yang menarik serta lagu-lagu daerah yang akan mengiringi, tentu dengan berbagai pakaian-pakaian kebesaran daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, masyarakat bisa mengikuti upacara HUT ke-78 RI dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2023. Hal ini dikatakan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Jadi pagi ini Istana Kepresidenan telah memulai gladi kotor persiapan upacara HUT ke-78 RI. Tadi sudah dimulai dari Monas, di Monas ini rutenya lebih panjang lebih memutari sampai ke patung kuda," ujar Bey di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus 2023.

