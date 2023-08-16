Jokowi : Harus Manfaatkan Bonus Demografi dan Siap Hadapi Disrupsi Teknologi, Tak Boleh Kendor

Presiden Jokowi sebut harus siap menghadapi disrupsi teknologi, tidak boleh kendor. (tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk tidak kendor menghadapi disrupsi teknologi. Oleh karena itu, bonus demografi harus dimanfaatkannya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor,” kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Bahkan, Jokowi mengatakan untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, telah disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN, tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

“Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa,” katanya.

Selain itu, kata Jokowi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kemudian pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, dan peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan.