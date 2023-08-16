Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi : Harus Manfaatkan Bonus Demografi dan Siap Hadapi Disrupsi Teknologi, Tak Boleh Kendor

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:50 WIB
Jokowi : Harus Manfaatkan Bonus Demografi dan Siap Hadapi Disrupsi Teknologi, Tak Boleh Kendor
Presiden Jokowi sebut harus siap menghadapi disrupsi teknologi, tidak boleh kendor. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan untuk tidak kendor menghadapi disrupsi teknologi. Oleh karena itu, bonus demografi harus dimanfaatkannya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor,” kata Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Bahkan, Jokowi mengatakan untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, telah disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN, tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun.

“Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa,” katanya.

Selain itu, kata Jokowi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kemudian pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, dan peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement