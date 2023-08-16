Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi yang Tampil Gagah di Samping Presiden

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |16:50 WIB
Profil Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi yang Tampil Gagah di Samping Presiden
Ajudan Presiden Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah memakai baju adat Dayak (Foto: Tangkapan layar Youtube)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) diapit oleh dua ajudan. Salah satunya adalah Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Sosok Kompol Syarif yang memakai baju adat Dayak, Kalimantan menuai sorotan. Dengan gagah dirinya berdiri tegap di samping orang nomor 1 di Republik ini.

Kompol Syarif merupakan pria kelahiran 17 April 1991. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2012.

Pendidikan Kompol Syarif juga tak main-main, karena merupakan lulusan pendidikan jenjang S2 di Universitas Indonesia.

Ia ditugaskan menjadi ajudan yang melekat dengan Presiden Jokowi sejak 2016 silam. Saat ini, Kompol Syarief sudah berkeluarga, memiliki istri bernama Widya Ariska.

