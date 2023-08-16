Ganjar Siap Lanjutkan Kerja Besar Jokowi Menuju Indonesia Emas 2045: Maraton Kita!

SEMARANG - Pada Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-78, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepemimpinan selanjutnya harus sanggup melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai.

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah terus ‘berlari’ membangun Indonesia, bukan sekadar ‘jalan-jalan sore’. Sebab itu, Jokowi menyebut kepemimpinan selanjutnya mesti bisa lari maraton.

Menanggapi hal itu, bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk lari marathon meneruskan pekerjaan besar Jokowi menuju perwujudan Indonesia Emas 2045.

“Maraton kita!” kata Ganjar usai menyaksikan Pidato Kenegaraan Jokowi di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (16/8/2023).

Ganjar juga setuju dengan pesan yang diberikan Jokowi soal budi pekerti. Karena itu, Ganjar mewanti-wanti agar polusi budaya tidak terjadi.

“Jangan sampai menjadi polusi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kasar, tidak hormat, karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia wabilkhusus posisi Indonesia terhadap dunia,” kata Ganjar.