Soal Cawapres Ganjar Pranowo, PDIP Dengarkan Masukan Jokowi

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan akan mendengarkan masukan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait cawapres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Mendengarkan masukan dari Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang sekarang mengemban tugas sebagai presiden," kata Djarot di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Djarot mengatakan, terkait sosokj yang akan dipasangkan dengan Ganjar tentu akan dibicarakan terlebih dahulu antar ketua umum partai politik pendukung.

"Kalau masalah cawapres itu kan ada waktu sendiri, masih sangat lama dan itu harus dibicarakan bersama-sama ketua umum. Ibu Mega nanti akan berdiskusi berdialog dengan para ketum bersama dengan Pak Ganjar tentunya," ucapnya.

Terkait bergabungnya PAN dan Golkar ke Prabowo, Djarot tidak ambil pusing. Menurutnya, PDI Perjuangan akan berjuang memenangkan Ganjar bersama rakyat.

"Jadi, bukan satu hal yang luar biasa dalam politik, silakan saja. Karena di dalam kerja sama itu kan esensinya harus ada kesukarelaan, kepentingan bersama,"kata Djarot.