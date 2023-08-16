Baznas Salurkan Mobile Clinic bagi Pengungsi Palestina di Yordania untuk Pertama Kalinya

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama dengan Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) dan Jordan Medical Aid for Palestinians (JMAP) melakukan kolaborasi peningkatan layanan kesehatan gratis melalui Mobile Clinic kepada ribuan pengungsi Palestina di Yordania, untuk pertama kalinya.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar ketiga pihak yang dilakukan baik secara daring maupun luring di Gedung Baznas, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Mokhamad Mahdum mengatakan hal ini menjadi kali pertamanya menyalurkan layanan mobile clinic kepada pengungsi Palestina di Yordania.

Nantinya, mobil itu dapat digunakan untuk memeriksa kesehatan dan mendapatkan pengobatan dari tenaga medis secara gratis.

"Mobile clinic baru pertama kali, kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hari ini yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan kedaruratan dan pelayanan kesehatan," kata Mahdum.

Selain itu, Baznas juga turut memberikan bantuan senilai Rp2,1 Miliar untuk operasional layanan mobile clinic selama dua tahun. Dengan demikian dia berharap bantuan ini dapat mengatasi penderitaaan ribuan pengungsi Palestina yang berada di Yordania.

"Harapan kami tentu mengurangi penderitaan teman-teman Palestina kalau ada yang mengungsi perlu ke rumah sakit maka mobil ini bisa digunakan. Mobil ini bisa berguna untuk pengobatan darurat jadi kalau sifatnya darurat bisa berobat dimobil," ujar dia.