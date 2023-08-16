Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baznas Salurkan Mobile Clinic bagi Pengungsi Palestina di Yordania untuk Pertama Kalinya

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:42 WIB
Baznas Salurkan <i>Mobile Clinic</i> bagi Pengungsi Palestina di Yordania untuk Pertama Kalinya
Baznas salurkan mobile clinic bagi pengungsi Palestina di Yordania (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama dengan Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) dan Jordan Medical Aid for Palestinians (JMAP) melakukan kolaborasi peningkatan layanan kesehatan gratis melalui Mobile Clinic kepada ribuan pengungsi Palestina di Yordania, untuk pertama kalinya.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar ketiga pihak yang dilakukan baik secara daring maupun luring di Gedung Baznas, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, Mokhamad Mahdum mengatakan hal ini menjadi kali pertamanya menyalurkan layanan mobile clinic kepada pengungsi Palestina di Yordania.

Nantinya, mobil itu dapat digunakan untuk memeriksa kesehatan dan mendapatkan pengobatan dari tenaga medis secara gratis.

"Mobile clinic baru pertama kali, kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hari ini yang dibutuhkan adalah yang terkait dengan kedaruratan dan pelayanan kesehatan," kata Mahdum.

Selain itu, Baznas juga turut memberikan bantuan senilai Rp2,1 Miliar untuk operasional layanan mobile clinic selama dua tahun. Dengan demikian dia berharap bantuan ini dapat mengatasi penderitaaan ribuan pengungsi Palestina yang berada di Yordania.

"Harapan kami tentu mengurangi penderitaan teman-teman Palestina kalau ada yang mengungsi perlu ke rumah sakit maka mobil ini bisa digunakan. Mobil ini bisa berguna untuk pengobatan darurat jadi kalau sifatnya darurat bisa berobat dimobil," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/340/3047130/oiaa_dan_baznas-a2Cn_large.jpg
OIAA Apresiasi Program Beasiswa dan Bantuan Palestina dari Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/340/3045867/baznas_raih_top_brand_2024-in8j_large.jpg
Capai Nilai Tertinggi, Baznas RI Raih Top Brand 2024 Kategori Badan Zakat dan Amal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/340/3043243/baznas-PXYp_large.jpg
Baznas RI dan Tentang Anak Salurkan Sedekah dari Konsumen Expert Care untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/340/3042719/pt_kdb_tifa_finance_salurkan_infak_perusahaan_melalui_baznas_ri-k1HD_large.jpg
PT KDB Tifa Finance Salurkan Infak Perusahaan melalui Baznas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/340/3040130/z_auto-DNuU_large.jpeg
Baznas Bersama Poroz Berdayakan Mustahik Lewat Program Z-Auto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/340/3029733/baznas-YqTN_large.jpg
Berantas Judi Online di Indonesia, Baznas Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement