INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bantu Pengungsi Palestina, Mobile Clinic Baznas Disambut Baik Yordania

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:47 WIB
Bantu Pengungsi Palestina, Mobile <i>Clinic Baznas</i> Disambut Baik Yordania
Baznas salurkan Mobile Clinic bagi pengungsi Palestina (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) dan Jordan Medical Aid for Palestinians (JMAP) berkolaborasi peningkatan layanan kesehatan gratis melalui Mobile Clinic atau mobil ambulans keliling kepada ribuan pengungsi Palestina di Yordania.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antar ketiga pihak yang dilakukan baik secara daring maupun luring di Gedung Baznas, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Executive Director Jordan Medical Aid for Palestinians (JMAP), Maha Al Saqqa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan masyarakat Indonesia melalui BAZNAS RI. Ia berharap mobile clinic ini dapat membantu para pengungsi Palestina di Yordania untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

"Terima kasih kepada bapak dubes, BAZNAS dan masyarakat Indonesia yang tercinta atas semua bantuan dan dukungan terus-menerus terhadap bantuan medis untuk pengungsian Palestina di Yordania," katanya.

Senada dengan Secretary Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), Hussein Al Shebli mengatakan bantuan ini menjadi bukti adanya hubungan yang erat antara Kerajaan Yordania dan Indonesia selama lebih dari 70 tahun. Terutama Indonesia dan Yordania memiliki semangat dan posisi yang sama dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Kami banyak berterima kasih kepada Baznas melalui kerja sama proyek kesehatan dan bantuan operasional untuk camp-camp pengungsian Palestina di Yordania. Mobil klinik ini akan memberikan bantuan kepada 10.000 pengungsi Palestina yang ada di Yordania," katanya.

