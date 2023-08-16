Robot Trading ATG Terungkap, Ribuan Korban Berasal dari Luar Negeri

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap kasus robot Trading Auto Trade Gold (ATG) yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp450 Miliar. Di mana para korban kebanyakan merupakan Warga Negara Asing (WNA) dari benua Australia, Asia hingga Eropa.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan, bahwa para korban diketahui berasal dari luar negeri setelah polisi mengamankan laptop tersangka. Polisi kemudian melakukan audit investigasi terhadap program keanggotaan yang ada di laptop para tersangka.

"Kita menemukan bahwa banyak korban di luar negeri. antara lain, Rusia, Prancis, Dubai, Jepang, Kanada, Australia. di Asia Tenggara sendiri bisa dibilang tidak ada. Karena dia sering bermain di Eropa dan Arab," ujar Whisnu saat konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (16/8/2023).

Kata dia, korban kasus ini paling banyak terdapat di negara Prancis.