Jokowi Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci, Begini Situasi Lalin di TMP Kalibata

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin langsung apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (17/8) pukul 00.00 WIB dini hari.

Adapun apel kehormatan tersebut juga bakal dihadiri sejumlah menteri dan tokoh. Diketahui acara tersebut sendiri merupakan rangkaian dari perayaan hari kemerdekaan ke-78 Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan dari penjajah.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi pada Rabu (16/8/2023), lalu lintas di depan TMP Kalibata masih terpantau ramai lancar dari kedua arah. Belum terlihat penutupan arus lalu lintas sekitar TMP Kalibata.

Terlihat sejumlah pejabat mulai dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Terlihat pula Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di area pintu utama TMP Kalibata.

Terpantau lalu lalang mobil dinas pejabat TNI-Polri lainnya memasuki area TMP Kalibata. Sebelumnya sekitar pukul 21.10 WIB terlihat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tiba di TMP Kalibata.

Sebelumnya, Sebanyak 505 personel gabungan akan mengamankan kegiatan apel kehormatan dan renungan suci yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/8/2023).

"Ada sebanyak 505 personel. 427 peronel dari Polri. Polda ada 375 dan Polres Jaksel 40," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.

Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menutup sementara jalan di sekitar Taman Makam Pahlawan (TM) Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (16/8). Rekayasa ini dilakukan untuk kelancaran apel kehormatan dan renungan suci yang dipimpin Presiden Jokowi.