HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengamat: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU pada Isu Polusi Udara Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |00:25 WIB
Pengamat: Ada Agenda Setting Pojokkan PLTU pada Isu Polusi Udara Jakarta
Pengamat Sebut Ada Agenda Setting Pojokan PLTU pada Isu Polusi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA—Isu polusi udara di Jakarta untuk memojokkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di barat Pulau Jawa diduga dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Terkait PLTU yang disebutkan sebagai penyebab polusi Jakarta di mana sebelumnya belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian BMKG maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dalam sebuah diskusi dengan tema Solusi Polusi Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, banyak berita bohong atau hoax yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten.

“Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan gak jelas siapa yang buat, itu hoax,” terangnya.

Masih kata Agus, yang paling jelas dan terlihat polusi di Jakarta saat ini penyebabnya adalah transportasi.

“Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

Pemerintah, jelasnya, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Menurutnya, Pemerintah telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

“Nah sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” terangnya.

