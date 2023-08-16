Viral Aksi Bullying Pelajar SMA di Toilet Sekolah, Orangtua Korban Lapor Polisi

DEPOK - Aksi bullying sesama pelajar terjadi di salah satu sekolah di Kota Depok, Jawa Barat. Video aksi bullying yang dilakukan di sebuah kamar mandi sekolah itu heboh usai dibagikan sejumlah laman media sosial dan menjadi viral.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Siti Chaerijah menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi bullying yang viral tersebut.

Menurutnya aksi tersebut dilakukan seorang anak SMA swasta yakni Sejahtera 1 terhadap korban anak SMA swasta Nururrahman, Pancoran Mas, Depok pada Jumat (11/8) lalu.

"Kami Disdik prihatin atas kejadian tersebut. Ternyata yang jadi korban anak SMAIT Pesantren Nururrahman. Pelaku anak SMA Sejahtera 1 dan lokasi kejadian di SMA Nururrahman," kata Siti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Selasa (15/8/2023).

Masih kata Siti, kedua belah pihak sudah dilakukan mediasi oleh pihak sekolah. Namun, orang tua dari korban bullying akan menempuh jalur hukum dengan melapor ke pihak berwajib.

"Sudah dimediasi oleh pihak sekolah kedua belah pihak. Tapi orangtua dari anak yang jadi korban tetap membawa ke pihak yang berwajib," imbuhnya.