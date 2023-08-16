Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pelajar di Depok Bak Bang Jago Intimidasi Siswa Lain di Toilet Sekolah, Polisi Turun Tangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |03:28 WIB
Aksi Pelajar di Depok Bak Bang Jago Intimidasi Siswa Lain di Toilet Sekolah, Polisi Turun Tangan
Pelajar SMA di Depok Jadi Korban Bully/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok akhirnya turun tangan untuk menyelidiki dan menangani kasus bullying viral di sebuah sekolah yang viral di media sosial.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan pihaknya juga masih menunggu laporan dari para korban bullying.

"Sudah diselidiki dan ditangani Satreskrim, menunggu laporan dari korban atau pelapor," kata Fuady saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2023).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Depok, Siti Chaerijah menyampaikan rasa prihatin terhadap aksi bullying yang viral tersebut.

Aksi tersebut dilakukan seorang anak SMA swasta yakni Sejahtera 1 terhadap korban anak SMA swasta Nururrahman, Pancoran Mas, Depok pada Jumat (11/8) lalu.

Halaman:
1 2
      
