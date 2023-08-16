Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara Jakarta Semakin Parah, ASN Akan Mulai WFH Selama 3 Bulan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |03:43 WIB
Polusi Udara Jakarta Semakin Parah, ASN Akan Mulai WFH Selama 3 Bulan
Polusi Udara Semakin Parah, ASN akan WFH/Foto: Okezone
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan kapasitas 50 persen mulai September 2023 mendatang.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, uji coba akan berlangsung selama 3 bulan dimulai September sebagai salah satu upaya menekan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

"Ya percontohan kita coba dulu mungkin 3 bulan," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Masih kata Heru, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) juga telah memberikan keleluasaan terkait jam kerja ASN. Menurutnya, kesempatan yang ada akan dimanfaatkan dengan melakukan penerapan hybrid working yakni setengah WFH dan sisanya work from office (WFO) pada September mendatang.

"Kan gini, MenPAN memberikan keleluasaan waktu antara bisa jam 8 tambah sejam jadi jam 9. Antara jam 8 dan jam 10 ini Pemda manfaatkan untuk bisa berbagi yang masuk 50%, yang WFH 50% setidaknya mengurangi kemacetan," ujarnya.

Namun tidak hanya menerapkan WFH, Pemprov juga bakal menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa sebesar 50 persen. Kendati demikian, teknisnya akan diatur oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
