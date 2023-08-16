Kebakaran Landa Permukiman Warga di Jatinegara, Damkar: Api Berasal dari Plafon

Kebakaran Landa Pemukiman di Jakarta Timur/ Damkar

JAKARTA- Sebuah rumah tinggal di Jalan Jatinegara Timur 2, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur hangus terbakar pada Rabu (16/8/2023) dini hari.

Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta mengerahkan, sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakan si jago merah.

"Objek terbakar rumah tinggal dengan pengerahan awal 4 unit dan 20 personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI, Rabu (16/8/2023).

Damkar menyebut api berhasil dipadamkan dan berstatus hijau sekitar pukul 02.37 WIB dengan pengerahan akhir belasan unit damkar.

"Situasi dan status kebakaran hijau. Waktu selesai operasi pukul 02.37 WIB dan pengerahan akhir 15 unit serta 75 personil," jelasnya.