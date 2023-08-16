Kirab Bendera Pusaka, Teks Proklamasi hingga Panggung Gemilang Monas Meriahkan HUT Ke-78 RI

JAKARTA- Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah rangkaian acara untuk memeriahkan puncak HUT ke-78 RI pada Kamis (17/8) mendatang.

Adapun acara yang bakal diselenggarakan mulai dari kirab bendera pusaka-teks proklamasi hingga panggung Gemilang Silang Monas yang akan menampilkan video mapping bertemakan HUT ke-78 RI.

"Besok (17/8) jam 06.30 akan ada upacara di Monas. Kegiatannya setelah itu, seluruh karyawan yang hadir akan mengikuti arak-arakan kirab secara khidmat dari cawan Monas menuju Istana Negara," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Heru menambahkan, untuk pasukan kirab sendiri akan diikuti peserta dari beragam elemen masyarakat, mulai dari pelajar hingga ibu-ibu berkebaya.

Kirab kata Heru juga dimeriahkan dengan kuda kereta kencana yang akan menambah semarak acara HUT Ke-78 RI.