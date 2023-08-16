Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kirab Bendera Pusaka, Teks Proklamasi hingga Panggung Gemilang Monas Meriahkan HUT Ke-78 RI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |04:16 WIB
Kirab Bendera Pusaka, Teks Proklamasi hingga Panggung Gemilang Monas Meriahkan HUT Ke-78 RI
Kirab Bendera Pusaka Meriahkan HUT Ke-78 RI/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA- Pemprov DKI telah menyiapkan sejumlah rangkaian acara untuk memeriahkan puncak HUT ke-78 RI pada Kamis (17/8) mendatang.

Adapun acara yang bakal diselenggarakan mulai dari kirab bendera pusaka-teks proklamasi hingga panggung Gemilang Silang Monas yang akan menampilkan video mapping bertemakan HUT ke-78 RI.

"Besok (17/8) jam 06.30 akan ada upacara di Monas. Kegiatannya setelah itu, seluruh karyawan yang hadir akan mengikuti arak-arakan kirab secara khidmat dari cawan Monas menuju Istana Negara," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Heru menambahkan, untuk pasukan kirab sendiri akan diikuti peserta dari beragam elemen masyarakat, mulai dari pelajar hingga ibu-ibu berkebaya. 

Kirab kata Heru juga dimeriahkan dengan kuda kereta kencana yang akan menambah semarak acara HUT Ke-78 RI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement