INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejak Januari-Agustus 2023, Terjadi 1.122 Kebakaran di DKI Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:12 WIB
Sejak Januari-Agustus 2023, Terjadi 1.122 Kebakaran di DKI Jakarta
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyebut selama Januari hingga 15 Agustus 2023 terjadi 1.122 kejadian kebakaran di Ibu Kota.

"Januari-Juli 2023, telah terjadi 1.034 kejadian kebakaran. Kemudian, pada 1-15 Agustus 2023 telah terjadi 88 kebakaran di DKI Jakarta," kata Satriadi dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Satriadi menambahkan sejumlah faktor menjadi penyebab kebakaran di Jakarta, adapun yang terbanyak korsleting listrik hingga imbas membakar sampah.

“Beberapa dugaan penyebab terjadinya kebakaran pada periode tersebut disebabkan oleh faktor listrik sebanyak 42 kejadian, membakar sampah sebanyak 19 kejadian, ledakan gas sebanyak 7 kejadian, puntung/api rokok sebanyak 4 kejadian, dan lainnya 15 sebanyak kejadian. Berdasarkan data tersebut, penggunaan listrik masih menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kebakaran di DKI Jakarta," ujarnya.

Satriadi juga mengatakan kenaikan suhu pada musim kemarau mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam menggunakan listrik yang berlebih. Peningkatan penggunaan listrik yang kurang bijaksana dapat menyebabkan perangkat elektronik, kabel listrik, dan instalasi listrik menjadi lebih rentan terhadap gangguan atau korsleting. Selain itu, musim kemarau juga berdampak pada kurangnya sumber air yang merupakan bahan utama dalam pemadaman kebakaran.

