INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Depok Larang dan Bakal Tindak Bus Telolet, Begini Alasannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:40 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
DEPOK - Satlantas Polres Metro Depok secara tegas melarang penggunaan klakson 'telolet' di wilayah. Hal itu dinilai dapat mengganggu konsentrasi dan berpotensi membahayakan kendaraan lain saat berlalu lintas.

Wakasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto menjelaskan bahwa klakson kendaraan bermotor sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni paling rendah 83 desibel paling tinggi 118 desibel. Kemudian dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah diatur bahwa dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu konsentrasi dan keselamatan berlalu lintas.

"Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Klakson telolet suaranya sangat mengganggu telinga sehingga dapat mengganggu konsentrasi baik diri sendiri maupun orang lain," kata Sugianto saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2023).

Sugianto menyebut pengemudi kendaraan bermotor termasuk bus harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi sesuai dalam Pasal 106 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

"Dalam Pasal 106 ayat 1 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi disini adalah perhatian tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menurunkan kemampuan mengemudi," ucapnya.

Topik Artikel :
polres depok Bus telolet telolet
