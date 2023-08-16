5 Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Sampai Pukul 14.00 WIB

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Rabu (16/8/2023).

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling tersebut beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jakarta Timur (Jaktim) : Mall Grand Cakung.

Jakarta Selatan (Jaksel) : Kampus Trilogi Kalibata.

Jakarta Utara (Jakut) : LTC Glodok.

Jakarta Barat (Jakbar) : Mall Citraland.

Jakarta Pusat (Jakpus) : Kantor Pos Lapangan Banteng.

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM hendaknya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Mulai dari KTP asli dan SIM asli berikut fotokopi.