5 Lokasi Layanan SIM Keliling Hari Ini, Buka Sampai Pukul 14.00 WIB

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Rabu (16/8/2023).
Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling tersebut beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.
Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:
Jakarta Timur (Jaktim) : Mall Grand Cakung.
Jakarta Selatan (Jaksel) : Kampus Trilogi Kalibata.
Jakarta Utara (Jakut) : LTC Glodok.
Jakarta Barat (Jakbar) : Mall Citraland.
Jakarta Pusat (Jakpus) : Kantor Pos Lapangan Banteng.
Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM hendaknya menyiapkan dokumen yang diperlukan. Mulai dari KTP asli dan SIM asli berikut fotokopi.