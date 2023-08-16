Ingat! Bus yang Masuk Depok Bakal Didenda Rp500-750 Ribu Jika Bunyikan Klakson Telolet

Kelaluan beberapa bocah yang sering meminta telolet di pinggir jalan bebuntut panjang (Foto: Okezone)

DEPOK - Satlantas Polres Metro Depok secara tegas melarang penggunaan klakson 'telolet' di wilayah. Hal itu dinilai dapat mengganggu konsentrasi dan berpotensi membahayakan kendaraan lain saat berlalu lintas.

Wakasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto menyebut pelanggar klakson 'telolet' dapat dikenakan sanksi denda tilang sebesar Rp500-750 ribu. Adapun sanksi tilang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 283 dan Pasal 279.

"Mengemudi tidak konsentrasi, sanksinya diatur dalam pasal 283 UU No 22 tahun 2009, dapat dipidana dengan pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000," kata Sugianto saat dikonfirmasi, Rabu (16/8/2023).

"Atau bisa dikenakan memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, Pasal 279 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000," tambahnya.

Sugianto menyebut pengemudi kendaraan bermotor termasuk bus harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi sesuai dalam Pasal 106 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

"Dalam Pasal 106 ayat 1 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi disini adalah perhatian tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menurunkan kemampuan mengemudi," ucapnya.

Sugianto menjelaskan bahwa klakson kendaraan bermotor sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni paling rendah 83 desibel paling tinggi 118 desibel. Kemudian dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah diatur bahwa dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu konsentrasi dan keselamatan berlalu lintas.