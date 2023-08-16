Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Tinggal di Bekasi Kebakaran, Balita 5 Tahun Jadi Korban

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:06 WIB
Rumah Tinggal di Bekasi Kebakaran, Balita 5 Tahun Jadi Korban
Rumah tinggal terbakar di bekasi, satu balita jadi korban/Foto: Damkar Bekasi
A
A
A

 

BEKASI - Kebakaran rumah tinggal terjadi di Gang Duku RT08/RW05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kebakaran terjadi pada Selasa (15/8/2023) malam hari.

Komandan Pleton B Damkar Kota Bekasi Haryanto mengatakan api muncul pertama kali dari kamar tidur rumah. Nahasnya, api tidak kunjung padam saat warga mencoba menyiram menggunakan alat seadanya.

 BACA JUGA:

“Api semakin membesar sehingga warga berinisiatif untuk menghubungi pemadam kebakaran,” kata Haryanto dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Saat itu, Damkar Kota Bekasi langsung mengerahkan sebanyak empat unit armada untuk memadamkan api. Operasi pemadaman pun memakan waktu lebih dari satu jam.

 BACA JUGA:

“Penyebab hingga saat ini masih belum diketahui,” ungkapnya.

Atas peristiwa itu, balita KRJ (5) harus menjadi korban. KRJ tewas setelah terjebak di dalam kamar tempat sumber api pertama kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186631/kebakaran-UQq5_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement