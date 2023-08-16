Rumah Tinggal di Bekasi Kebakaran, Balita 5 Tahun Jadi Korban

Rumah tinggal terbakar di bekasi, satu balita jadi korban/Foto: Damkar Bekasi

BEKASI - Kebakaran rumah tinggal terjadi di Gang Duku RT08/RW05, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kebakaran terjadi pada Selasa (15/8/2023) malam hari.

Komandan Pleton B Damkar Kota Bekasi Haryanto mengatakan api muncul pertama kali dari kamar tidur rumah. Nahasnya, api tidak kunjung padam saat warga mencoba menyiram menggunakan alat seadanya.

“Api semakin membesar sehingga warga berinisiatif untuk menghubungi pemadam kebakaran,” kata Haryanto dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Saat itu, Damkar Kota Bekasi langsung mengerahkan sebanyak empat unit armada untuk memadamkan api. Operasi pemadaman pun memakan waktu lebih dari satu jam.

“Penyebab hingga saat ini masih belum diketahui,” ungkapnya.

Atas peristiwa itu, balita KRJ (5) harus menjadi korban. KRJ tewas setelah terjebak di dalam kamar tempat sumber api pertama kali.