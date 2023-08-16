Tak Ada Pengalihan Lalu Lintas saat Sidang Tahunan HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut tidak ada rencana pengalihan arus lalu lintas adanya Sidang Tahunan MPR dan pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-78 di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Tidak ada pengalihan arus," kata Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Mantan Kapolres Cianjur ini mengatakan arus lalu lintas berjalan normal. Masyarakat yang hendak beraktivitas bisa tetap melintasi kawasan Gedung DPR/ MPR RI. Tidak ada penutupan jalan dan sebagainya yang mengharuskan masyarakat mencari jalur alternatif. Sampai saat ini sendiri arus lalu lintas berjalan nomral.

"Lalu lintas normal seperti biasa," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Bamsoet menjelaskan, Presiden Jokowi akan berpidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia.