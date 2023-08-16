Besi Penutup Saluran Air di Jakpus Hilang Dicuri, Bikin Tersumbat

JAKARTA - Besi-besi penutup selokan di Kecamatan Menteng dan Senen, Jakarta Pusat, hilang. Diduga dicuri. Hal ini pun menyebabkan banyak sampah yang masuk ke dalam saluran air tersebut.

Terlihat besi tersebut banyak hilang seperti di Jalan Cikini Raya, Raden Saleh dan Jalan Kramat Raya.

Salah satu pejalan Kaki, Gunawan (47) menuturkan hilangnya besi penutup tersebut menyebabkan genangan air ketika hujan turun. Kata dia, selokan menjadi mampat, sebab sampah menumpuk.

"Kalau hujan ini bisa tidak lancar saluran airnya, itu bisa dilihat banyak sampah daun dan botol plastik," ucapnya, Rabu, (16/8/2023).

Kepala Suku Dinas Binamarga Jakarta Pusat, Sholeh pun mengakui peristiwa tersebut. Rencananya, pihaknya akan segera menggantinya.

"Itu direncanakan akan diganti oleh pihak kontraktor yang membangun waktu itu, karena memang masih masa pemeliharaan dan itu tanggungjawab mereka," ucap Sholeh.