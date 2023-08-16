Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besi Penutup Saluran Air di Jakpus Hilang Dicuri, Bikin Tersumbat

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:09 WIB
Besi Penutup Saluran Air di Jakpus Hilang Dicuri, Bikin Tersumbat
Besi penutup saluran air hilang dicuri/Foto: Irfan Maulana
A
A
A

 

JAKARTA - Besi-besi penutup selokan di Kecamatan Menteng dan Senen, Jakarta Pusat, hilang. Diduga dicuri. Hal ini pun menyebabkan banyak sampah yang masuk ke dalam saluran air tersebut.

Terlihat besi tersebut banyak hilang seperti di Jalan Cikini Raya, Raden Saleh dan Jalan Kramat Raya.

 BACA JUGA:

Salah satu pejalan Kaki, Gunawan (47) menuturkan hilangnya besi penutup tersebut menyebabkan genangan air ketika hujan turun. Kata dia, selokan menjadi mampat, sebab sampah menumpuk.

"Kalau hujan ini bisa tidak lancar saluran airnya, itu bisa dilihat banyak sampah daun dan botol plastik," ucapnya, Rabu, (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Kepala Suku Dinas Binamarga Jakarta Pusat, Sholeh pun mengakui peristiwa tersebut. Rencananya, pihaknya akan segera menggantinya.

"Itu direncanakan akan diganti oleh pihak kontraktor yang membangun waktu itu, karena memang masih masa pemeliharaan dan itu tanggungjawab mereka," ucap Sholeh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement