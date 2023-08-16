Bawa Sajam dan Hendak Serang Kelompok Lain, Anggota Gengster di Bogor Ditangkap Polisi

Polisi tangkap anggota gengster di Bogor/Foto: Polisi

BOGOR - Polisi mengamankan satu anggota gengster berinisial AH (23) di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Gengster tersebut wara-wiri menggunakan motor sambil membawa senjata tajam.

"Mengamankan 1 orang dari kelompok yang wara-wiri membawa senjata tajam," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA:

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.00 WIB pagi tadi. Penangkapan itu berawal ketika polisi tengah melakukan patroli yang langsung menghalau kelompok bersenjata tajam tersebut.

"Barang bukti yang diamankan 2 buah sajam, 3 unit motor dan 1 handphone," jelasnya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Bogor Utara.

"Saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Polsek Bogor Utara," ucap Rizka.