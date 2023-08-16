Ridwan Kamil: Mari Dewan dan Pejabat Saling Silih Asah, Silih Asuh

BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri rapat paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus 2023, sekaligus tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil memaparkan sejumlah capaiannya dalam memimpin Jawa Barat selama lima tahun.

"Semangat perayaan HUT Ke-73 Kabupaten Bekasi semakin terasa dengan adanya fasilitas publik yang memadai dan representatif untuk digunakan oleh generasi mendatang," kata Ridwan Kamil dalam sambutanya.

Selain itu, dirinya juga mohon pamit karena pada 5 September 2023 masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat bersama Uu Ruzhanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat habis.

"Saya mohon pamit dan mohon undur, karena 5 September 2023 habis masa jabatan saya dengan Kang Uu," kata Ridwan Kamil.

Dia juga mengungkapkan, selamat hari jadi ke-73 Kabupaten Bekasi. RK meminta agar Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan dan DPRD Kabupateb Bekasi saling menjalin komunikasi dengan baik.

Selalu ingat filosofi silih asah silih asuh, sehingga baik buruknya di dalam ruang sidang ini dapat diselesaikan dengan komunikasi.

"Mari dewan dan pejabat saling silih asah silih asuh, saling memahami saling memintarkan bukan memintari ya dan saling mencerdaskan serta saling mengasuhnya," imbuh.

RK juga meminta Dani Ramdan memahami dewan dan dewan juga memahami eksekutif. Sehingga program pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan lancar.

"Izin pak penjabat (Dani Ramdan) juga tolong pahami dewan, dan dewan juga pahami dengan kepentingan eksekutif, untuk mengeksekusi program yang konkret harus disetujui," katanya.