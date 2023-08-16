Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ajarwana, Indeks Kebahagiaan Warga Bekasi Bertambah

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:59 WIB
Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ajarwana, Indeks Kebahagiaan Warga Bekasi Bertambah
Ridwan Kamil resmikan alun-alun di Bekasi (Foto : MPI)
A
A
A

BEKASI - Perubahan nama dari Alun-alun Eduforest menjadi Alun-Alun Ajarwana diresmikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus 2023, disambut antusias oleh warga.

Camat Setu, Joko Dwijatmoko mengatakan hadirnya alun-alun dapat meningkatkan indeks kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Setu.

"Akhirnya penantian kita terwujud juga, Alun-Alun Ajarwana diresmikan Gubernur Jabar. Kami berharap dengan adanya alun-alun ini bisa menambah kegiatan sosialitas masyarakat Kecamatan Setu," kata Joko, Selasa (15/8/2023).

Dia menjelaskan, sejak mulai digunakan pada awal Januari lalu, pertumbuhan ekonomi di sekitar alun-alun sudah mulai terasa dengan hadirnya aktifitas ekonomi.

"Untuk pengelolaan masih menjadi tanggung jawab Dinas Perhutanan. Kami juga mohon bisa bekerjasama dengan pemerintah desa setempat," tuturnya.

Bahkan, kata Joko, Gubernur Jabar sudah memberikan arahan agar alun-alun diisi kegiatan-kegiatan positif seperti musik dan aktifitas masyarakat lainnya.

Kepala Desa Tamansari, Jahi Hidayat mengatakan alun-alun menjadi kebanggaan warga Desa Tamansari, Kecamatan Setu.

"Warga Tamansari lebih leluasa lagi memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di alun-alun," kata Jahi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement