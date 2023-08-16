Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ajarwana, Indeks Kebahagiaan Warga Bekasi Bertambah

BEKASI - Perubahan nama dari Alun-alun Eduforest menjadi Alun-Alun Ajarwana diresmikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus 2023, disambut antusias oleh warga.

Camat Setu, Joko Dwijatmoko mengatakan hadirnya alun-alun dapat meningkatkan indeks kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Setu.

"Akhirnya penantian kita terwujud juga, Alun-Alun Ajarwana diresmikan Gubernur Jabar. Kami berharap dengan adanya alun-alun ini bisa menambah kegiatan sosialitas masyarakat Kecamatan Setu," kata Joko, Selasa (15/8/2023).

Dia menjelaskan, sejak mulai digunakan pada awal Januari lalu, pertumbuhan ekonomi di sekitar alun-alun sudah mulai terasa dengan hadirnya aktifitas ekonomi.

"Untuk pengelolaan masih menjadi tanggung jawab Dinas Perhutanan. Kami juga mohon bisa bekerjasama dengan pemerintah desa setempat," tuturnya.

Bahkan, kata Joko, Gubernur Jabar sudah memberikan arahan agar alun-alun diisi kegiatan-kegiatan positif seperti musik dan aktifitas masyarakat lainnya.

Kepala Desa Tamansari, Jahi Hidayat mengatakan alun-alun menjadi kebanggaan warga Desa Tamansari, Kecamatan Setu.

"Warga Tamansari lebih leluasa lagi memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di alun-alun," kata Jahi.