HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begal Motor Bacok Korbannya hingga Bersimbah Darah di Gunung Putri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:16 WIB
Begal Motor Bacok Korbannya hingga Bersimbah Darah di Gunung Putri
Begal motor bacok korbannya hingga bersimbah darah (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Seorang pria menjadi korban begal motor di wilayah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Korban mengalami luka bacokan senjata tajam oleh para pelaku begal.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal, tampak korban terbaring sudah terbaring sedang mendapatkan pertolongan medis. Baju hinggga celana korban berlumuran darah bekas luka bacokan senjata tajam.

"Telah terjadi pembegalan di sekitar daerah Bojong Kulur arah villa Nusa indah 1 sekitar pukul 03.30 dini hari. Korban mengalami luka bacok pada bagian bahu dan satu unit kendaraan merk Honda Beat berhasil dibawa kabur begal ," tulis keterangan dalam foto, Rabu (16/8/2023).

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan adanya aksi begal motor yang terjadi di wilayah Bojongkulur tersebut.

"Kami baru saja membesuk korban di rumahnya," kata Bayu dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
