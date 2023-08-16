Sambut HUT Ke-78 RI, Relawan Ganjar Perkuat Silaturahmi di Jakut

JAKARTA - Dalam rangka menyambut HUT ke-78 RI, Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Jabodetabek, memperkuat silaturahmi dengan mengadakan pengajian dan kajian bersama Ikatan Remaja Masjid Nurul Islam di Aula Al-Amanah, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), DKI Jakarta, Selasa 15 Agustus 2023.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jabodetabek, Wahyuni Safitri mengatakan kegiatan tersebut sekaligus memperkokoh akhlak melalui kajian dan pengajian yang dilakukan.

"Dalam rangka HUT RI ke 78, bertujuan bagaimana pemuda pemudi ini bisa mendoakan para pahlawan yang sudah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus berailaturahmi dalam rangka memperkuat akhlak melalui kajian dan pengajian yang dilakukan," kata perempuan yang akrab disapa Fitri itu dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Dalam kajian tersebut, pemateri menyampaikan beberapa pesan keagamaan, selain keutamaan beribadah dan membaca Al-Quran, pentingnya para pemuda dalam meningkatkan kualitas diri, baik dari sisi keilmuan maupun keimanan.

Hal tersebut penting dilakukan, supaya para pemuda terhindar dari hal negatif yang mampu merusak diri sendiri yang berujung pada rusaknya masa depan bangsa.

"Tadi dari mentornya sendiri menyampaikan beberapa hal penting kepada para anak muda yang hadir, diantaranya penting kita sebagai umat muslim mengembangkan keilmuan dunia maupun akhirat salah satunya dengan mengikuti kajian seperti ini," ujar Fitri.

Fitri mengaku mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, semuanya mendoakan masa depan bangsa yang lebih baik, serta berharap kajian rutin seperti ini bisa dilakukan secara konsisten oleh Srikandi Ganjar Jabodetabek.

"Dari semua pihak, mulai mentor sampai peserta semua mengapresiasi dan berharap kajian seperti ini bisa dilakukan secara rutin," lanjut Fitri.