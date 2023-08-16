Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Komplotan Emak-Emak Curi Pakaian di Mangga Dua

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:30 WIB
Terekam CCTV, Komplotan Emak-Emak Curi Pakaian di Mangga Dua
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Dua orang emak-emak kedapatan mencuri pakaian di salah satu kios pusat perbelanjaan, kawasan Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara. Aksi inipun terekam CCTV dan viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman CCTV, memperlihatkan dua wanita berpura-pura jadi pembeli tengah memilih baju. Dalam menjalankan aksinya, keduanya langsung berbagi tugas. Satu pelaku bertugas mengalihkan perhatian pegawai toko. Sementara satu pelaku, bertugas mengeksekusi.

Satu pelaku yang bertugas mengalihkan perhatian pegawai toko, terlihat berpura-pura menanyakan baju yang dicari. Disaat perhatian pegawai teralihkan, pelaku yang berperan mengeksekusi kemudian langsung melancarkan aksinya.

Pegawai toko, Fadhil Arya (30) mengatakan bahwa dari pencurian ini terdapat belasan potong pakaian olahraga yang raib di bawa pelaku dengan cara disimpan didalam rok. Bahkan menurutnya, kejadian seperti ini sudah sering terjadi di sejumlah pusat perbelanjaan.

Halaman:
1 2
      
