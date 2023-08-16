Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakek 66 Tahun Tega Cabuli Balita di Mushola Ciracas

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |14:48 WIB
Kakek 66 Tahun Tega Cabuli Balita di Mushola Ciracas
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Seorang kakek berinisial B (66) tertangkap kamera CCTV musala berusaha berlaku cabul dengan menindih anak balita usia 4 tahun di Ciracas, Jakarta Timur. Pria lansia tersebut terlihat mengenakan baju gamis berwarna biru dengan peci di kepalanya kemudian melakukan tindakan cabul di dalam mushola selepas salat Dzuhur.

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Sri Yatmini mengatakan aksi pelaku dilakukan dua kali pada hari Sabtu (12/8/2023) dan Minggu kemarin (13/8/2023), selepas salat Dzuhur di mushola tersebut.

"Benar telah terjadi tindak pidana pencabulan di wilayah Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual itu setelah salat Dzuhur ketika anak korban tengah bermain di Musala," terang Sri di Mapolres Metro Jakarta Timur, Rabu (16/8/2023).

Sri mengatakan, pelaku selain berusaha menindih korban balita perempuan itu, Kakek B juga mencium dan mencolok alat kelamin korban dengan jarinya.

"Pelaku menarik pelaku kemudian digumul lalu mencium korban. Kemudian vagina korban dicolok dengan jarinya," ujarnya

"Tindakan pelaku dilakukan dua kali pada Sabtu Minggu kemarin, setiap selepas salat Dzuhur di tempat yang sama," lanjut Sri.

Halaman:
1 2
      
