MEGAPOLITAN

Minimarket di Bekasi Disatroni Rampok Bersenpi, Sejumlah Karyawan Disekap

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:21 WIB
Minimarket di Bekasi Disatroni Rampok Bersenpi, Sejumlah Karyawan Disekap
Illustrasi (foto: freepick)
BEKASI - Aksi kompolotan perampok satroni Minimarket di Jalan Pemuda, Kampung Telar, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi terekam kamera CCTV. Pelaku juga sempat menyekap karyawan toko.

Aksi perampokan yang diketahui terjadi pada Minggu (13/8/2023) jam 23.00 WIB itu. Bermula saat dua karyawan wanita dan satu karyawan pria di mini market tersebut hendak menutup toko.

Dari rekaman video yang diterima nampak empat orang orang yang merangsek masuk ke dalam toko sambil menodongkan senjata api dan senjata tajam kepada karyawan mini market.

Tidak sampai disitu, tiga dari empat pelaku langsung mengarahkan para karyawan toko ke bagian gudang mini market sambil mengancam dengan senjata api yang diduga jenis pistol dan golok.

Tak lama kemudian para pelaku dengan leluasa langsung menguras isi brankas penyimpanan uang dan stok produk rokok yang ada di meja kasir.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Muhammad Hasan Said mengatakan awalnya kepala toko bernama Ahmad Maskuri bersama kasir Bela Marbela, dan Dea Nanda usai membersihkan toko kemudian menghitung uang penjualan diarea kasir.

Namun, kata Hasan, sekira pukul 23.06 WIB. Dari pintu toko yang sepenuhnya belum tertutup tiba-tiba masuk empat orang laki-laki tidak dikenal mengenakan masker dan tutup kepala berupa topi dan helm.

"Kemudian mereka langsung mengancam Kepala toko dan petugas kasir sambil salah satu pelaku menodongkan diduga pistol dan 3 pelaku lainnya menggunakan golok," kata Hasan

