Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Ciawi Digegerkan Temuan Mayat Bayi di Sungai Ciliwung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |15:47 WIB
Warga Ciawi Digegerkan Temuan Mayat Bayi di Sungai Ciliwung
Lokasi penemuan mayat bayi di bogor (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi perempuan pagi tadi. Mayat bayi itu ditemukan oleh warga sekitar di pinggiran Sungai Ciliwung.

"Ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke sungai," kata Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Ketika ditemukan, bayi dalam posisi terlentang terbungkus kain sarung dan plastik. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada Polsek Ciawi.

"Jasad bayi yang ditemukan diperkirakan berusia 2 hari tberada dalam posisi telentang dan dibungkus kain sarung dan tidak kami temukan identitas apapun di sekitar lokasi kejadian," jelasnya.

Polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Jasad bayi dievakuasi dari sungai oleh polisi ke RSUD Ciawi.

"Kita evakuasi ke Rumah Sakit Ciawi guna proses pemeriksaan secara medis," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement