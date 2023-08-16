Warga Ciawi Digegerkan Temuan Mayat Bayi di Sungai Ciliwung

BOGOR - Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi perempuan pagi tadi. Mayat bayi itu ditemukan oleh warga sekitar di pinggiran Sungai Ciliwung.

"Ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke sungai," kata Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Ketika ditemukan, bayi dalam posisi terlentang terbungkus kain sarung dan plastik. Selanjutnya, temuan itu dilaporkan kepada Polsek Ciawi.

"Jasad bayi yang ditemukan diperkirakan berusia 2 hari tberada dalam posisi telentang dan dibungkus kain sarung dan tidak kami temukan identitas apapun di sekitar lokasi kejadian," jelasnya.

Polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut dengan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Jasad bayi dievakuasi dari sungai oleh polisi ke RSUD Ciawi.

"Kita evakuasi ke Rumah Sakit Ciawi guna proses pemeriksaan secara medis," tutupnya.

(Awaludin)