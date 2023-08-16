Panggung Gemilang: Peluncuran iNews Media Group dalam Gemerlap Ajang Penghargaan Bergengsi, Indonesia Awards 2023, Nantikan Segera, LIVE Hanya di iNews

TAHUN ini! Dunia pemberitaan, olahraga dan hiburan Indonesia bersiap menyambut momen bersejarah dengan peluncuran iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 yang akan segera digelar tepatnya pada Kamis (31/8/2023). Ajang ini menjadi simbol apresiasi tertinggi bagi para insan pemberitaan, olahraga dan hiburan di negeri ini.

Indonesia Awards 2023 menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berdedikasi dalam menghadirkan informasi, hiburan dan aksi olahraga terbaik. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya. Berikut ini beberapa kategori nominasi dalam Indonesia Awards 2023, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit.

Selain itu, Indonesia Awards 2023 pun memberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta penghargaan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo. Setiap pemenang dalam kategori nominasi akan ditentukan melalui proses voting oleh pemirsa melalui aplikasi RCTI+, iNews.id, Okezone.com Sindonews.com dan Buddyku, menjadikan penghargaan ini sebagai hasil dukungan langsung dari masyarakat Indonesia.

Tidak hanya sebagai ajang penghargaan, Indonesia Awards 2023 juga menjadi panggung untuk merayakan peluncuran resmi iNews Media Group. Sebagai media terdepan, iNews Media Group telah membuktikan diri sebagai pionir dalam dunia berita televisi di Indonesia yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan informasi berkualitas.

Dengan prestasinya sebagai news TV peringkat pertama, iNews Media Group akan hadir dalam bentuk yang lebih besar, lebih lengkap dan lebih kuat dari sebelumnya dengan menaungi enam grup media besar, yaitu Okezone Group, SINDOnews Group, iNews Group, idxchannel Group, Celebrities Group, dan Sports Group. Setiap grup terdiri dari gabungan 4 platform media sekaligus yaitu media online, TV, radio, serta media sosial.