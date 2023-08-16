Minimarket di Bekasi Dirampok, Polisi Buru 4 Pelaku

BEKASI - Perampokan diduga bersenjata terjadi pada sebuah minimarket di kawasan Desa Muktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Pelaku memburu empat orang atas peristiwa ini.

Dalam tayangan viral yang beredar perampok itu langsung merangsek masuk ke dalam minimarket. Perampok langsung mengancam petugas minimarket yang tengah berjaga.

Sambil menodongkan senjata api, pelaku lantas menawan ketiga petugas pada sebuah ruangan. Petugas yang ditodong senjata pun hanya bisa pasrah.

Kapolsek Cikarang Barat Kompol Sutriesno membenarkan adanya peristiwa tersebut. Sutriesno memastikan bahwa korban sudah membuat laporan kepolisian.

“Kami sudah menyelidiki dengan minta keterangan saksi-saksi yang ada di minimarket tersebut,” ujar Sutriesno, Rabu (16/8/2023).