Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menengok Keseruan Lomba yang Digelar Relawan Ganjar Sambut HUT Ke-78 RI

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |18:16 WIB
Menengok Keseruan Lomba yang Digelar Relawan Ganjar Sambut HUT Ke-78 RI
Berbagai lomba digelar Relawan Ganjar sambut HUT ke-78 RI (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar Jabodetabek menggelar aneka ragam lomba antara lain menghias tumpeng, sarung berantai, dan berebut kursi.

Simpatisan Ganjar itu menggaet kalangan emak-emak di Jalan Anggrek RT4/2, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek, Evy Nafisah mengatakan perlombaan seperti ini sudah menjadi tradisi rutin masyarakat Indonesia setiap tahunnya dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia.

"Alhamdulillah pencinta Mak Ganjar itu rupanya luar biasa juga meminta dan mengharapkan kami bisa hadir di sini dalam rangka kemerdekaan," ucap Evy, dalam keterangannya yang diterima.

Gelaran lomba ala Mak Ganjar dimulai dengan kreasi hias tumpeng 'kemerdekaan'. Kekompakan kelompok mempercantik tampilan kuliner khas Indonesia itu jadi kunci kemenangan.

Perlombaan lain seperti sarung berantai, dan berebut kursi juga tak kalah meriah. Canda tawa dan semangat para peserta serta sorak sorai penonton makin meriuhkan suasana acara.

Senada dengan Evy, Koordinator Daerah Mak Ganjar Jakarta Timur, Imah berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan emak-emak.

"Karena negara ini dibangun dengan susah payah diperjuangkan dengan susah payah untuk itu kami sebagai generasi penerus harus menjaganya supaya tetap NKRI Harga mati," jelas dia.

Salah seorang masyarakat, Nia Yanti (50) merasa perlombaan ini sebagai wadah berekspresi sekaligus hiburan bagi emak-emak dalam memeriahkan momentum hari kemerdekaan.

"Pokoknya seru, menghibur ibu-ibu yang notabennya ibu-ibu tiap hari kan kasur sumur dapur," ungkap Nia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement