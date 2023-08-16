Menengok Keseruan Lomba yang Digelar Relawan Ganjar Sambut HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar Jabodetabek menggelar aneka ragam lomba antara lain menghias tumpeng, sarung berantai, dan berebut kursi.

Simpatisan Ganjar itu menggaet kalangan emak-emak di Jalan Anggrek RT4/2, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabodetabek, Evy Nafisah mengatakan perlombaan seperti ini sudah menjadi tradisi rutin masyarakat Indonesia setiap tahunnya dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Indonesia.

"Alhamdulillah pencinta Mak Ganjar itu rupanya luar biasa juga meminta dan mengharapkan kami bisa hadir di sini dalam rangka kemerdekaan," ucap Evy, dalam keterangannya yang diterima.

Gelaran lomba ala Mak Ganjar dimulai dengan kreasi hias tumpeng 'kemerdekaan'. Kekompakan kelompok mempercantik tampilan kuliner khas Indonesia itu jadi kunci kemenangan.

Perlombaan lain seperti sarung berantai, dan berebut kursi juga tak kalah meriah. Canda tawa dan semangat para peserta serta sorak sorai penonton makin meriuhkan suasana acara.

Senada dengan Evy, Koordinator Daerah Mak Ganjar Jakarta Timur, Imah berharap kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan emak-emak.

"Karena negara ini dibangun dengan susah payah diperjuangkan dengan susah payah untuk itu kami sebagai generasi penerus harus menjaganya supaya tetap NKRI Harga mati," jelas dia.

Salah seorang masyarakat, Nia Yanti (50) merasa perlombaan ini sebagai wadah berekspresi sekaligus hiburan bagi emak-emak dalam memeriahkan momentum hari kemerdekaan.

"Pokoknya seru, menghibur ibu-ibu yang notabennya ibu-ibu tiap hari kan kasur sumur dapur," ungkap Nia.