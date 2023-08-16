505 Personel Gabungan Amankan Renungan Suci di TMP Kalibata

JAKARTA - Sebanyak 505 personel gabungan akan mengamankan kegiatan apel kehormatan dan renungan suci yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (16/8/2023).

"Ada sebanyak 505 personel. 427 peronel dari Polri. Polda ada 375 dan Polres Jaksel 40," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk personel luar polri adalah dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Jumlahnya ada 90 personel.

Acara tersebut sendiri merupakan rangkaian dari perayaan hari kemerdekaan ke-78 Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan dari penjajah.

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menutup sementara jalan di sekitar Taman Makam Pahlawan (TM) Nasional Utama, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (16/8). Rekayasa ini dilakukan untuk kelancaran apel kehormatan dan renungan suci yang dipimpin Presiden Jokowi.

Acara yang digelar tepat pada pukul 00.00 WIB tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Rekayasa arus lalu lintas di lokasi TMP Kalibata dilaksanakan berdasarkan situasional (kebutuhan dan kepadatan arus lalu lintas)," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman.