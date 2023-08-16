Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Motor Milik Pegawai Restoran di Kelapa Gading Digasak Maling

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:53 WIB
Terekam CCTV, Motor Milik Pegawai Restoran di Kelapa Gading Digasak Maling
Illustrasi (foto: freepick)
JAKARTA - Sebuah sepeda motor milik karyawan restoran hilang digasak komplitan spesialis Curanmor saat terparkir di dalam rumah di Jalan Sawit 8 DF No. 1 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Korban bernama Abdul Muis (26) mengatakan, kejadian ini bermula setelah motor miliknya selesai digunakan kakaknya dari ibadah dan memarkirkan kendaraannya di halaman rumah.

Tidak lama kemudian, datang tiga pelaku dengan menggunakan dua sepeda motor melintas didepan rumah korban dan memantau situasi sekitar. Satu pelaku membobol gembok pagar dan dua pelaku berjaga diatas motor

"Awalnya itu kaka itu pulang sholat terus taruh (motor) disini. Terus tidak lama setengah jam kemudian maling masuk kesini. Jadi ini pintu sudah di gembok, tidak lama pas setengah satu dia (pelaku) bobol gembok, ambil motor," kata Muis saat ditemui di lokasi, Rabu (16/8/2023).

