5 Fakta Teror KKB, Baku Tembak dengan Aparat hingga Markasnya Dikuasai

TEROR kembali terus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dalam momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok tersebut masuk melakukan penembakan dan membakar tower milik Telkomsel yang ada di Ilaga Kabupaten Puncak.

Selain membakar tower, KKB juga merusak dua unit rumah warga di kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa 15 Agustus. Berikut sejumlah faktanya:





1. Kejadian saat Aparat Gladi Resik HUT Ke-78 RI

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.20 WIT di mana pada saat itu TNI-Polri dan tim Paskibraka kabupaten puncak sedang melakukan gladi resik dalam rangka persiapan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun.

BACA JUGA: KKB Bakar Rumah Warga dan Tower Telekomunikasi saat Aparat Tengah Gladi Bersih Upacara HUT RI

Tak sampai di situ, tim gabungan Operasi Damai Cartenz mendapat laporan bahwa ada sejumlah masyarakat yang terpantau di area sekitar tower telkomsel membawa jerigen berisi minyak, selanjutnya melakukan aksi pembakaran tower, dan merusak dua unit rumah yang berdekatan dengan tower tersebut.





2. KKB Baku Tembak dengan Aparat

Danramil Ilaga Mayor Infantri Indra Surya bahwa kejadian penembakan dan pembakaran tower dan juga rumah warga diduga dilakukan oleh KKB kelompok Numbuk Talenggeng.

BACA JUGA: 2 Pentolan Teroris KKB Pembunuh Anggota Brimob Segera Disidang

Ia mengaku sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.

"Dari TNI sendiri telah berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi kontak tembak dari TNI, namun TNI pun mengeluarkan tembakan dengan maksud agar kelompok separatis bersenjata dapat meninggalkan Ilaga, sehinga tidak terjadi hal hal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," katanya.