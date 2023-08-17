Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Teror KKB, Baku Tembak dengan Aparat hingga Markasnya Dikuasai

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:03 WIB
5 Fakta Teror KKB, Baku Tembak dengan Aparat hingga Markasnya Dikuasai
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TEROR kembali terus dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dalam momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok tersebut masuk melakukan penembakan dan membakar tower milik Telkomsel yang ada di Ilaga Kabupaten Puncak.

Selain membakar tower, KKB juga merusak dua unit rumah warga di kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa 15 Agustus. Berikut sejumlah faktanya:


1. Kejadian saat Aparat Gladi Resik HUT Ke-78 RI

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.20 WIT di mana pada saat itu TNI-Polri dan tim Paskibraka kabupaten puncak sedang melakukan gladi resik dalam rangka persiapan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun.

Tak sampai di situ, tim gabungan Operasi Damai Cartenz mendapat laporan bahwa ada sejumlah masyarakat yang terpantau di area sekitar tower telkomsel membawa jerigen berisi minyak, selanjutnya melakukan aksi pembakaran tower, dan merusak dua unit rumah yang berdekatan dengan tower tersebut.


2. KKB Baku Tembak dengan Aparat

Danramil Ilaga Mayor Infantri Indra Surya bahwa kejadian penembakan dan pembakaran tower dan juga rumah warga diduga dilakukan oleh KKB kelompok Numbuk Talenggeng.

Ia mengaku sangat menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata.

"Dari TNI sendiri telah berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi kontak tembak dari TNI, namun TNI pun mengeluarkan tembakan dengan maksud agar kelompok separatis bersenjata dapat meninggalkan Ilaga, sehinga tidak terjadi hal hal yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement