HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Udara Buruk di Jakarta, Motor Penyumbang Terbesar Polusi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:03 WIB
5 Fakta Udara Buruk di Jakarta, Motor Penyumbang Terbesar Polusi
Polusi udara di Jakarta (foto: dok Okezone)
A
A
A

DKI JAKARTA, saat ini menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK mengungkapkan bahwa transportasi, menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta. Berikut sejumlah faktanya:

1. Motor Disebut Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara

 

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Luckmi Purwandari mengungkapkan, bahwa sepeda motor, menjadi penyumbang terbesar pencemaran udara di Jakarta.

Berdasarkan data KLHK, lebih dari 24,5 juta sepeda motor masuk ke Jakarta pada tahun 2022. Sebagian besar kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar fosil yang berkontribusi pada emisi.

"Kendaraan bermotor di Jakarta, terutama sepeda motor dengan bahan bakar fosil, mencapai 24.500.000 pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 persen adalah sepeda motor. Pertumbuhan sepeda motor ini sekitar 1 juta lebih setiap tahunnya," ujar Luckmi.

2. Faktor Alam

 

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Luckmi Purwandari menjelaskan, motor dan aktivitas industri merupakan dua faktor utama penyumbang polusi udara di Jakarta yang dapat diatasi.

Meskipun demikian, ia menegaskan buruknya kualitas udara juga dipengaruhi oleh faktor alami seperti musim, arah angin, dan topografi kota.

Selama beberapa tahun terakhir, musim kemarau pada bulan Juni hingga Agustus memiliki pengaruh besar terhadap kualitas udara di Jakarta. Pada periode ini, angin muson timur yang mengarah dari timur ke barat membawa potensi pencemaran udara yang lebih tinggi dari biasanya.

"Dalam data kami, setiap bulan Juni, Juli, Agustus, yang merupakan musim kemarau, angin muson timur bertiup dari timur ke barat. Pada periode ini, terdapat potensi penurunan kualitas udara yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal," tambah Luckmi.

      
