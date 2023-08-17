Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Renungan Suci Berlangsung Khidmat, Listrik Apartemen Kalibata City Juga Dipadamkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |00:45 WIB
Malam Renungan Suci Berlangsung Khidmat, Listrik Apartemen Kalibata City Juga Dipadamkan
Presiden Jokowi Pimpin Renungan Suci di TMP Kalibata/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka menghormati jasa para pahlawan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Ke-78 RI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/8/2023) dini hari.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi tepat pukul 00.00 WIB suasana sunyi tanpa bising kendaraan dan gelap gulita tanpa lampu sempat iringi Apel Kehormatan dan Renungan Suci. Kemudian terdengar iringan musik mengheningkan cipta dalam prosesi tersebut.

Prosesi Apel Kehormatan dan Renungan Suci tidak berlangsung lama hanya sekitar 15-20 menit. Selanjutnya lampu di sekitar TMP Kalibata dihidupkan kembali termasuk bangunan apartemen terrdekat. Kemudian terpantau di area luar persiapan rangkaian mobil iring-iringan RI 1 bersiap meninggalkan kawasan TMP Kalibata.

Presiden Jokowi beserta iring-iringan terpantau meninggalkan TMP Kalibata usai memimpin apel kehormatan sekitar pukul 00.20 WIB.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kapolda Metro Jaya.

Sementara itu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Kemenko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement