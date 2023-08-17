Malam Renungan Suci Berlangsung Khidmat, Listrik Apartemen Kalibata City Juga Dipadamkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka menghormati jasa para pahlawan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Ke-78 RI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/8/2023) dini hari.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi tepat pukul 00.00 WIB suasana sunyi tanpa bising kendaraan dan gelap gulita tanpa lampu sempat iringi Apel Kehormatan dan Renungan Suci. Kemudian terdengar iringan musik mengheningkan cipta dalam prosesi tersebut.

Prosesi Apel Kehormatan dan Renungan Suci tidak berlangsung lama hanya sekitar 15-20 menit. Selanjutnya lampu di sekitar TMP Kalibata dihidupkan kembali termasuk bangunan apartemen terrdekat. Kemudian terpantau di area luar persiapan rangkaian mobil iring-iringan RI 1 bersiap meninggalkan kawasan TMP Kalibata.

Presiden Jokowi beserta iring-iringan terpantau meninggalkan TMP Kalibata usai memimpin apel kehormatan sekitar pukul 00.20 WIB.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kapolda Metro Jaya.

Sementara itu, hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Kemenko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.