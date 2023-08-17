Malam Renungan Suci, Jokowi Doakan dan Kenang Jasa Arwah Pahlawan di TMP Kalibata

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka menghormati jasa para pahlawan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Ke-78 RI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023) dini hari.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan doa kepada arwah dan jasa pahlawan yang telah gugur dalam kesempatan apel kehormatan dan renungan suci tersebut.

"Kami berdoa agar semoga para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang sebaik-baiknya," kata Jokowi saat membacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci di TMP Kalibata.

Jokowi dan peserta upacara yang hadir pun bersumpah serta berjanji berjalan sesuai dengan perjuangan jasa pahlawan.

"Kami bersumpah dan berjanji perjuangan para pahlawan adalah perjuangan kami pula dan jalan kebaktian yang ditempuh adalah jalan kami juga," ujarnya.

Jokowi menambahkan, bahwa upacara apel kehormatan dan renungan suci merupakan rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-78 sekaligus mengenang arwah dan jasa pahlawan. Ia juga menyebut sebanyak 10.304 pahlawan yang telah gugur dimakamkan di TMP Kalibata.

"Pada upacara mengenang arwah dan jasa para pahlawan nusa dan bangsa yang telah bersemayam di Taman Makam ini sebanyak TNI dan Polri 9.276 pahlawan, Badan Perjuangan sebanyak 913 pahlawan, tokoh nasional 72 pahlawan, tidak dikenal 43 pahlawan, jumlah 10.304 pahlawan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengenang pahlawan yang tidak dikenal yang ada di dusun, lereng gunung, hingga dasar lautan. Ia pun menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya.

"Begitu pun para pahlawan yang tidak dikenal nama dan tempatnya di kota-kota, di dusun-dusun, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ngarai dan di dasar-dasar lautan, kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keridhoan, keikhlasan, dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam mengabdi pada perjuangan demi kebahagiaan nusa dan bangsa," tutup Jokowi.