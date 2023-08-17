Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arti Kemerdekaan Menurut Angkie Yudhistia: Masyarakat Bebas dari Diskriminasi

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |05:24 WIB
Arti Kemerdekaan Menurut Angkie Yudhistia: Masyarakat Bebas dari Diskriminasi
Angkie Yudhistia saat hadir dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kemerdekaan tak hanya dapat diartikan sebagai suatu keadaan bebas kendali pihak lain, tetapi juga dapat memiliki arti yang sangat luas dan beragam.

Setiap orang dengan pemikirannya dapat mengartikan kemerdekaan secara berbeda-beda.

Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia mengartikan kemerdekaan sebagai kehidupan bernegara yang bebas dari diskriminasi tanpa adanya rasa dikucilkan. Sebagai seorang penyandang disabilitas, Angkie mengaku bahwa ia merasa sangat mengerti bagaimana hidup dengan sangat terbatas. Penyandang disabilitas seringkali dianggap tidak mampu melakukan banyak hal.

“Aku tau banget rasanya menjadi seorang disabilitas yang hidup yang sangat terbatas banget, gimana kita tau kita pernah merasakan dikucilkan kita tau merasa dianggap gak mampu kita tau dianggap ga bisa,” Ujar Staf Khusus Presiden, Angkie Yudhistia, dalam Indonesia Maju, Kamis(17/8/2023).

Angkie menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah momentum dimana lingkungan masyarakat ini harus menjadi lingkungan inklusi dengan menerima para penyandang disabilitas bukan sebagai kelompok ekslusif atau charity base, tetapi sebagai kelompok yang mampu untuk berdaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238//angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/320/3127426//salat_ied-UlSc_large.jpg
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/1/3094614//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-aLJk_large.jpg
Partai Perindo Lantik Pengurus DPP, Angkie Yudistia: Perkuat Komunikasi Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/337/3081829//prabowo-I0Fy_large.jpg
Presiden Baru dan Harapan Menuju Indonesia Maju
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement